Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle, petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarındaki yükseliş yerini yatay hareketlere bıraktı.
Yatırımcılar, teşvik paketinin onaylanmasına yakınlaşıldığı beklentisiyle güvenli limanlardan hisse senedi piyasalarına yönelirken, emtia piyasalarında artan talep artışı beklentileri, petrolde alım getirdi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), Aralık ayı "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raponrunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.04 artışla 49.36 dolar,Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 46.24 dolar,altın yüzde 0.69 düşüşle 1,857.76 dolar,gümüş yüzde 0.94 düşüşle 24.33 dolar,bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,710.50 dolar,platin yüzde 0.19 düşüşle 1,027.25 dolar,paladyum yüzde 0.15 artışla 2,322.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,046 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının "1,850 doların üzerinde tutunduğu"nun altı çizilerek, şöyle denildi: "Altın, toparlanma sürecini devam ettirirken dünkü seansta son iki haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetti. Seansa 1,862 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesiyle iyimserliğini seans boyu sürdürdü. "Pandemiyle baş etmenin en önemli adımlarından olan aşılama, dün ilk kez İngiltere'de 90 yaşında bir kadına yapılmasıyla başlandı. Bu haber piyasalar açısından olumlu sayılacak bir gelişme olarak fiyatlanırken, ABD hisse senedi piyasalarında yeni bir rekor kaydedildi. "Altın da piyasadaki pozitiflikten nasibini alarak, 1,870 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş de dünkü seansta 24.86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak, son üç haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, seans sonuna kadar bu seviyedeki yerine korumayı başaramasa da seansı 24.55 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazanç yazdı."Platin, önceki günkü sert satışın ardından dünkü seansta toparlanma çabasıyla seansı tamamladı. 1,023 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, seansı 1,028 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu. Platinin 1,030 dolar/ons direncinin üzerinden kapanışlar yapıp yapmaması, platinin önümüzdeki günlerdeki akıbetini belirleyecek. Dünya'da artan yeşil enerji talebi platinin fiyatlamasına da pozitif yönde etki edecektir."Paladyum ise diğer kıymetlilerden farklı olarak günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıktı. Dünkü seansı 2,318 dolar/onstan kapatan paladyum, yüzde 0.9 kayıpla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli seanslar devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,698 kg altın, 407 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
- Kaynak: DHA
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