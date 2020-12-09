Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

09.12.2020 17:36
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle, petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarındaki yükseliş yerini yatay hareketlere bıraktı.

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle, petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarındaki yükseliş yerini yatay hareketlere bıraktı.

Yatırımcılar, teşvik paketinin onaylanmasına yakınlaşıldığı beklentisiyle güvenli limanlardan hisse senedi piyasalarına yönelirken, emtia piyasalarında artan talep artışı beklentileri, petrolde alım getirdi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), Aralık ayı "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raponrunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.04 artışla 49.36 dolar,Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 46.24 dolar,altın yüzde 0.69 düşüşle 1,857.76 dolar,gümüş yüzde 0.94 düşüşle 24.33 dolar,bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,710.50 dolar,platin yüzde 0.19 düşüşle 1,027.25 dolar,paladyum yüzde 0.15 artışla 2,322.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,046 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının "1,850 doların üzerinde tutunduğu"nun altı çizilerek, şöyle denildi: "Altın, toparlanma sürecini devam ettirirken dünkü seansta son iki haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetti. Seansa 1,862 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesiyle iyimserliğini seans boyu sürdürdü. "Pandemiyle baş etmenin en önemli adımlarından olan aşılama, dün ilk kez İngiltere'de 90 yaşında bir kadına yapılmasıyla başlandı. Bu haber piyasalar açısından olumlu sayılacak bir gelişme olarak fiyatlanırken, ABD hisse senedi piyasalarında yeni bir rekor kaydedildi. "Altın da piyasadaki pozitiflikten nasibini alarak, 1,870 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu.  "Gümüş de dünkü seansta 24.86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak, son üç haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, seans sonuna kadar bu seviyedeki yerine korumayı başaramasa da seansı 24.55 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazanç yazdı."Platin, önceki günkü sert satışın ardından dünkü seansta toparlanma çabasıyla seansı tamamladı. 1,023 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, seansı 1,028 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu. Platinin 1,030 dolar/ons direncinin üzerinden kapanışlar yapıp yapmaması, platinin önümüzdeki günlerdeki akıbetini belirleyecek. Dünya'da artan yeşil enerji talebi platinin fiyatlamasına da pozitif yönde etki edecektir."Paladyum ise diğer kıymetlilerden farklı olarak günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıktı. Dünkü seansı 2,318 dolar/onstan kapatan paladyum, yüzde 0.9 kayıpla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli seanslar devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,698 kg altın, 407 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Teşvik Paketi, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Karısını öldürdükten sonra ormana saklanan cani koca, tutuklandı Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:45
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor         
16:59
Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı         
16:55
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu         
15:48
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei