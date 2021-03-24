Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması üzerine, ham petrol fiyatları yükseldi. Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş kanalının yeniden tanker trafiğine açılmasının en az iki gün alacağı belirtiliyor.

Toplam 400 metre uzunluğunda ve neredeyse 60 metre genişliğindeki 220.000 tonluk bir konteyner gemisi olan Ever Given, bir kum fırtınası sırasında rüzgarla karaya oturmuş, römorkörler ve mekanik ekskavatörlerle onu kurtarmaya çalışırken kanalın iki yakası arasına sıkışmış durumda.