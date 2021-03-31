Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, OPEC+ petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.