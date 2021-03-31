Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

31.03.2021 09:45
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, OPEC+ petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,700 doların da altına gerileyen ons altının fiyatı 1,680 - 1,690 dolar arasında yatay hareket ediyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle birlikte, ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.84 artışla 64.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.78 artışla 60.94 dolar,altın yüzde 0.11 düşüşle 1,683.19 dolar,gümüş yüzde 0.29 düşüşle 23.95 dolar,bakır yüzde 1.45 düşüşle 8.750.50 dolar,platin yüzde 0.58 artışla 1,165.77 dolar,paladyum yüzde 0.90 artışla 2,610.90 dolar düzeyindeydi.Altın fiyatları küresel piyasalarda düşse de, dolardaki yükselmeye bağlı olarak iç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,975 liraya yükseldi.Tacirler Yatırım'ın bülteninde, "Küresel tahvillerdeki satış baskısı derinleşirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.77 seviyesi üzerine yükselerek Ocak 2020'den bu yana  en yüksek seviyesine tırmandı. Yükseliş eğilimini hızlandıran dolar endeksi ise 93.30 üzerine çıkarak yaklaşık son dört ayın zirvesine ulaştı. Tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde hızlanan yükseliş eğilimi değerli metallerdeki satışın derinleşmesine neden oldu. Bu gelimeler çerçevesinde dün 1700 doların altına inen ons altın, 1678,82 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1684,94 dolar seviyesinden düşüşle kapattı" denildi.Alan Yatırım'ın bülteninde, "OPEC+ toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte yükseldi. OPEC+ teknik komitesi 2021 petrol talebi beklentilerini aşağı çekmesi, arzın da düşük bırakılmaya devam edileceği beklentileriyle petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Brent petrolün varil fiyatı dün vadeli piyasalarda 65 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra yeni işlem gününde 64 dolar seviyesine geri çekildi" denildi.


Petrol, dolar, Nisan, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı         
09:49
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei