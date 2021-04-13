Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol fiyatları, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle yükselirken, ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle gerileyen altının ons fiyatı 1,730 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;