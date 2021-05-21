Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

21.05.2021 18:11
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Almanya ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın hız kazandığına ilişkin verilerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.

Almanya ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın hız kazandığına ilişkin verilerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 66 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 63 doları geçti.

ABD ekonomisindeki toparlanmaya yönelik iyimserliğin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasıyla hafif gerileyen altın fiyatları ise, doların başlıca para birimleri karsında değer yitirmesi ve artan enflasyon baskısının etkisiyle kazanımlarını büyük ölçüde korudu.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.23 artışla 66.44 dolar,Batı Teksas yüzde 2.83 artışla 63.66 dolar,altın yüzde 0.12 düşüşle 1,874.91 dolar,gümüş yüzde 1.04 düşüşle 27.48 dolar,bakır yüzde 0.65 düşüşle 10,008.00 dolar,platin yüzde 1.69 düşüşle 1,178.85 dolar,paladyum yüzde 2.23 düşüşle 2,791.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 505 lira, çeyrek altın 830 lira, Cumhuriyet altını da 3,311 liradan satıldı.Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, altının dünkü seansı da kazançla tamamlamasıyla birlikte, üst üste yedinci seansı da yeşilde kapatmış olduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "1869 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, Avrupa seansının açılışıyla birlikte bir trend içerisinde hareket ederek 1880 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. "ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında sıkılaşma adımlarının geleceğine dair verilen mesajlar yine de altının yükselişine engel olamadı. Dünkü seansı da kazançla tamamlamayı başaran altın, 1877 dolar/onsla seansı kapatarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.4 kazanç yazdı. " Gümüş, altından bağımsız olarak yatayda bir günü geride bıraktı. 27.73 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, seans boyu dalgalı bir seyir içerisinde hareket etmiş olsa da seansı 27.76 dolar/onstan yatayda kapatmış oldu. "Platin de günü yeşilde kapatmayı başarmış bir diğer kıymetli maden olarak öne çıktı. 1194 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1197 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazanç yazmış oldu."Paladyum ise günün kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni olarak öne çıktı. 2875 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan paladyum, 2856 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.7 kayıp yaşamış oldu.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1 dolar/onla gerçekleşirken, Borsa İstanbul'da işlem hacminde kısmen bir toparlanma görüldü. Toplamda 1,913 kg altın, 389 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Almanya, Petrol, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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