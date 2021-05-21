Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Almanya ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın hız kazandığına ilişkin verilerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 66 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 63 doları geçti.

ABD ekonomisindeki toparlanmaya yönelik iyimserliğin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasıyla hafif gerileyen altın fiyatları ise, doların başlıca para birimleri karsında değer yitirmesi ve artan enflasyon baskısının etkisiyle kazanımlarını büyük ölçüde korudu.