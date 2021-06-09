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Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

09.06.2021 09:40
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Petrol fiyatları, Avrupa'da yakıt talebinin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükseldi.

Petrol fiyatları, Avrupa'da yakıt talebinin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre, Tahran üzerindeki yaptırımların yakın zamanda kaldırılması olası görünmüyor.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.Altın fiyatları, piyasalar ABD TÜFE verisi ve ECB para politikası toplantısına odaklanırken yatay işlem görüyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.64 artışla 72.51 dolar,Batı Teksas yüzde 0.67 artışla 70.22 dolar,altın yüzde 0.03 düşüşle 1,892.31 dolar,gümüş yüzde 0.03 düşüşle 27.61 dolar,bakır yüzde 0.65 artışla 10,015.00 dolar,platin yüzde 0.25 düşüşle 1,161.88 dolar,paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,800.82 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 524 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın bülteninde, "ABD ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 28 Mayıs ile biten hafta petrol stoklarında 2.1 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 5.0 milyon varil azalış kaydedilmişti. 4 Haziran ile biten haftada stokların 3.6 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir" denildi.Ahlatcı Yatırım bülteninde, enflasyon beklentileri ile kayıplarını toparlayan ons altında kritik düzey olan 1900 doların aşılmasında güçlük yaşandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Soluksuz yükselişin ardından yatay bir bantta hareket etmeye başlayan Ons altında açıklanacak olan enflasyon verisi fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1900 ve 1910 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Döviz kurundaki gerileme ve ons altının 1900 doları yukarı yönlü kırmakta güçlük çekmesiyle beraber gram altında yatay hareketin görülmesine devam ediliyor. Hafta içerisinde açıklanacak olan ABD TÜFE verisi fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Altın, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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