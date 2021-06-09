Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol fiyatları, Avrupa'da yakıt talebinin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran 'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükseldi.

Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu