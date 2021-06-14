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Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

14.06.2021 17:53
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Ekonomik toparlanma ve gelişmiş ülkelerde aşı kampanyalarına bağlı olarak, yakıt talebindeki büyüme beklentisini artırmasının desteğindeki petrol fiyatları yükseldi.

Ekonomik toparlanma ve gelişmiş ülkelerde aşı kampanyalarına bağlı olarak, yakıt talebindeki büyüme beklentisini artırmasının desteğindeki petrol fiyatları yükseldi.

Gösterge Brent petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı 2018 yazından bu yana ilk kez 73 doları aşarak 73.09 dolara ve spot piyasalarda da 72.96 dolar ile 73 dolar sınırına kadar çıktı.

Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle 1,860 dolar düzeyine inen altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.12 artışla 72.83 dolar,Batı Teksas yüzde 1.19 artışla 71.30 dolar,altın yüzde 0.56 düşüşle 1,865.81 dolar,gümüş yüzde 0.07 artışla 27.94 dolar,bakır yüzde 1.02 artışla 9,995.00 dolar,platin yüzde 1.84 artışla 1,171.30 dolar,paladyum yüzde 0.44 düşüşle 2,765.70 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 504 lira, çeyrek altın 830 lira, Cumhuriyet altını da 3,307 liradan satılıyordu.ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), 2020-21'de ABD'den mısır ihracatının Mayıs tahminlerine göre 75 milyon kile artışla 2.85 milyar kile,  etanol için kullanılan mısır tahminlerinin de 75 milyon kile artışla 5.05 milyar kile olarak öngörüldüğünü açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi: "Kolombiya Ulusal Kahve Federasyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın Mayıs ayında 427,000 çuval yıkanmış Arabica kahvesi ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı ayında ihraç edilen 894,000 çuvala göre yüzde 52 oranında düştüğünü açıkladı."Rusya'nın buğday ihracat vergisi 16 Haziran itibarıyla ton başına 33.30 dolara yükselecek."2020/2021 pazarlama yılı için ABD'den yapılan mısır ihracatı, Ukrayna ve Brezilya'da devam eden güçlü dış talep ve sınırlı arz nedeniyle, önceki tahminlere göre 3.0 milyon ton artarak 73 milyon ton ile rekor seviyeye yükseldi."ABD'nin bazı bölgelerinde kuru hava, çiftçiler için bir endişe kaynağı ve ABD mısır fiyatlarındaki oynaklığın önde gelen bir faktörü olmaya devam ediyor. Kuruluk endişeleri, Tarım Bakanlığı'nın 6 Haziran'daki mahsul koşulları raporuyla doğrulandı ve bu rapor, mısır koşullarının ulusal olarak yüzde 2.0 düşüş beklentisine karşın, yüzde 4 düştüğünü gösterdi."ABD Tarım Bakanlığı, haftalık mahsul ilerleme raporunda, ABD mısır ürününün yüzde 72'sini 'iyi' seviyeden 'mükemmele' doğru derecelendirdi."Soya fasulyesi 2020'nin ağustos ayından beri yakaladığı yükselen trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Sert satış baskısı yaşayan fiyat, 1489.60 seviyesinin altında fiyatlanıyor. "İkili tepe formasyonu oluşumu görülen grafikte formasyon hedefi olan 1366.30 seviyesine doğru yaşanabilecek geri çekilmeye karşı dikkatli olunmalıdır."Daha kısa vadede 1460.10 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda ise 1489.60 seviyesi direnç konumunda bulunuyor."Mısır fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketini sonlandırdı. Sabah saatlerinde gapli açılış yapan ve 652.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşayan fiyatta, bültenimizi yazdığımız sıralarda 672.35 seviyesine doğru toparlanma gözlemleniyor. "Fiyatta yükselişin devam etmesi halinde 672.35 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda ise bu sabah test ettiği 652.70 seviyesi destek olarak takip edilebilir."Pamukta, güçlü alımların ardından satış baskısı izleniyor. Kısa vadeli trendin geçtiği 85.80 seviyesine yakın işlem gören pamukta, bu bölgenin ihlal edilmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 84.85 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir. 85.80 seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda düşüş trendinin geçtiği 88.50 seviyesi izlenebilir."Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Kanal yükselen trend bölgesinde işlem gören kahvede, 157.00 seviyesi altında trendin ihlal edilmesi durumunda 155.70 seviyesine doğru satışlar yaşanabilir. Trend bölgesi korunduğu sürece yukarı alanda düşüş trendinin geçtiği 160.00 ilk direnç olarak izlenebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Tarım, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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