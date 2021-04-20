Petrol fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, petrol düştü

20.04.2021 08:42
Petrol fiyatları yükseldi, petrol düştü, System.String[]

Dolardaki zayıflamanın ardından emtia piyasalarında artan alımlar ve veri öncesi ABD petrol stoklarına ilişkin düşüş beklentisiyle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerinin toparlanmasıyla hafif geriledi.

Dolardaki zayıflamanın ardından emtia piyasalarında artan alımlar ve veri öncesi ABD petrol stoklarına ilişkin düşüş beklentisiyle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerinin toparlanmasıyla hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.78 artışla 67.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.90 artışla 64.09 dolar,altın yüzde 0.03 artışla 1,771.90 dolar,gümüş yüzde 0.38 artışla 25.93 dolar,bakır yüzde 1.52 artışla 9.322.00 dolar,platin yüzde 0.03 düşüşle 1,211.10 dolar,paladyum yüzde 0.75 düşüşle 2,791.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 461 lira, çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3,033 liradan satılıyordu.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, dünyanın en büyük mısır üreticilerinden ve en büyük ikinci ihracatçısı olan Brezilya'da şirketlerin azalan arz ve yükselen fiyatlar nedeniyle ithalata yöneldiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Brezilya Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ithalat Ocak-Mart döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 90 yükseldi."Uluslararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi Başkanı, önde gelen bir küresel tahıl araştırma enstitüsündeki bilim insanlarının, yetersiz beslenen milyonlarca fakir insan için temel çinko ile zenginleştirilmiş yeni buğday çeşitlerinin keskin bir şekilde artmasını beklediklerini söyledi."ABD Tarım Bakanlığı (USDA), aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.352 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.502 milyar kile düşeceğini bildirdi."USDA tarafından Cuma günü yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı. USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2.28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor."Soya fiyatı yükseliş hareketine devam ediyor. 2020'nin ağustos ayından gelen yükseliş trendinden destek almasının ardından beş gündür pozitif seyreden fiyat 1434.60 dolar direnci üzerinde fiyatlanıyor. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1460.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 1434.60 dolar seviyesinin altındaki fiyatlamalar için ise önce 30 günlük ortalama, sonrasında ise 1402.05 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir."Mısır fiyatı güçlü yükseliş trendini sürdürüyor. Dün 584.30 dolar seviyesinden onay almasının ardından bugün yükselişe geçen fiyatta alım yönlü pozisyonların artması halinde 601.90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 584.30 seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor."Buğdayda, yükselen trend üzerinde hareket devam ediyor. 660 dolar direnç bölgesinde işlem gören ve hafif satışların izlendiği buğdayda, bu bölgenin aşılması durumunda 670/675 dolar direnç seviyeleri sıralı olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 650/645 destek seviyeleri takip edilebilir."Kahvede, yükseliş ivmesi korunuyor. 132.90 dolar seviyesinden gelen satış baskısı ile 128.75 dolar bölgesinden destek bulan ve düşüş trendi üzerindeki kalıcı hareketini koruyan kahvede, 130.40 dolar seviyesinin aşılması durumunda 132.90 dolar direncine doğru yeniden bir yükseliş hareketi yaşanabilir. 128.75 dolar seviyesi altına geçilmesi durumunda satışların ön plana geçmesine karşı dikkatli olmakta yarar var."Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli ihracatını yüzde 12'lik artışla 2 milyar dolara, Ege Bölgesi ise ihracatını yüzde 6 artışla 141 milyon dolara çıkardı. Bu dönemde en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri yüzde 74'lük yükselişle hububat oldu. Gıda müstahzarları yüzde 60, küspeler ve hayvansal yemler yüzde 61, şekercilik mamulleri yüzde 15, bitkisel yağlar yüzde 12 artışla en fazla ihracat artışı gösteren diğer ürünlerdi.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 alt sektörün 75 milyon dolarla bitkisel yağlar, 14 milyon dolarla küspeler ve hayvansal yemler, 11 milyon dolarla yağlı tohumlar, 8 milyon dolarla gıda müstahzarları ve 7 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamulleri oldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Mısır, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika Ekonomi


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