Petrol Fiyatları Yükselişte.. Bir Hafta Arayla İkinci Zam

Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara
'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul
'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir
'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek.
Uluslararası piyasada benzin fiyatlarının belirleyicisi olan Brent petrol fiyatları yükseliş gösterikçe benzine yeni zammın geleceği belirtiliyor. Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlardan biri olan Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasada Ocak ayından bu yana yükseliyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD
'nin İran
ile Venezuela
'ya yaptırımlarının, petrol fiyatlarının 70 doların üzerine çıkmasında etkili oldu. Uzmanlar, Libya
'da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.
Öte yandan TL karşısında dolar kurununda yükselmesi ile benzin fiyatlarına yeni zamların gelebileceği iddia ediliyor.
DOLAR KURU DA ARTTI
Öte yandan Mart ayı başından bu yana yükselişe geçen dolar kuru, TL karşısında geçtiğimiz hafta 5.70'leri test etmişti. Seçimlerin artından dolar, 5.60-5.70 arasında gidip geliyor.
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