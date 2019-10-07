Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi

Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.63 artışla 59.32 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.74 artışla 53.73 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma konusunda "gönülsüz" olduğunu iddia eden rapor etkisiyle değer kaybetti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 17.605 dolardan,

altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,508.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.88 artışla 2.585 dolardan,

platin, yüzde 0.32 artışla 887.8 dolardan ve

paladyum yüzde 0.78 düşüşle 1,628.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:04 Kaynak: DHA
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