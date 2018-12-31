Son Dakika Haberleri: Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'nin Üstünde Yükseldi

Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'nin Üstünde Yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artışla paralel günlük yüzde 2.0'nin üzerinde arttı, ancak giderek artan stoklar etkisiyle, sene içinde varil başına 86.74 dolara kadar yükselen fiyatlar, 2015 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda düşecek.

Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'nin Üstünde Yükseldi, System.String[]
Petrol fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artışla paralel günlük yüzde 2.0'nin üzerinde arttı, ancak giderek artan stoklar etkisiyle, sene içinde varil başına 86.74 dolara kadar yükselen fiyatlar, 2015 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda düşecek.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.59 artışla 54.59 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.27 artışla 46.36 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:20 Kaynak: DHA

Ekonomi
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