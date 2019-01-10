Son Dakika Haberleri: Petrol Fiyatları Yüzde 4.0'ün Üzerinde Yükseldi

Petrol Fiyatları Yüzde 4.0'ün Üzerinde Yükseldi

2 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç bekleyen yatırımcılar etkisiyle yükseldi.

Petrol Fiyatları Yüzde 4.0'ün Üzerinde Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç bekleyen yatırımcılar etkisiyle yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) stokların 1.7 milyon varil azaldığını duyurması ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khaled Al-Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) planlanan üretim kısıtlamasını devreye soktuğunda petrol piyasalarının normalleşeceğini söylemesiyle fiyatlar yükseldi.

Gelişmeler etkisiylei erken işlemlerde ABD hafif petrolü yüzde 4.98 artışla 52.54 dolara kadar, Brent petrol yüzde 4.27 artışla 61.09 dolara kadar yükseldi.

"Piyasa koşulları şu anda birkaç hafta öncesine göre daha iyi  görünüyor" diye konuşan Falih, "Üretim kısıntısının etkisini göstermesine zaman vermeliyiz. Petrol talebi de ilk çeyrekte zayıflayaceak" dedi. Falih, gerektiğinde OPEC ve müttefiklerinin petrol piyasasını  desteklemek için daha fazla adım atmaları olasılığını dışlamadıklarını vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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