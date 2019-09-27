Petrol fiyatları zayıf talep endişeleri ile düştü

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,854 liraya geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.86 düşüşle 62.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.5 düşüşle 56.13 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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