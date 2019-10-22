Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü

43 dakika önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde oluşan iyimser havaya rağmen zayıf talep endişeleri etkisiyle düştü.

Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü, System.String[]
–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde oluşan iyimser havaya rağmen zayıf talep endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 düşüşle 58.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.21 düşüşle 53.2 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin gidişatının risk iştahını artırmasıyla hafif gevşedi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 17.605 dolardan,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,488.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.6425 dolardan,

platin, yüzde 0.06 artışla 892.7 dolardan ve

paladyum yüzde 0.75 artışla 1,738.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,886.6 liraya geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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