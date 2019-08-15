Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatlarında dalgalı seyir
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Petrol fiyatlarında dalgalı seyir

1 saat önce

Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan petrol fiyatlarında dalgalı seyir izleniyor.

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Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan petrol fiyatlarında dalgalı seyir izleniyor. Petrol fiyatları dalgalı olarak seyrediyor. Haftabaşında yüzde 0,03'lük azalışla 58,40 dolardan işlem göre Brent petrolün varil fiyatı dün 60 doların üzerine çıktı. Bugün ise yüzde 0,17'lik azalışla 59 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde sınırlı yükselişle 55,27 dolar oldu. Batı Teksas türü petrolün varil fiyatında hafta başında yüzde 0,13'lük azalış gözlenerek 54,42 dolar olarak izlenmişti.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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