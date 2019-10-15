Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

24 dakika önce

Çin'de üretici fiyatlarının son 3 yılın en hızlı düşüşünü göstermesi ve ABD-Çin kısmi ticaret anlaşmasının hayata geçirilebilirliği konusunda endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açtı.

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Çin'de üretici fiyatlarının son 3 yılın en hızlı düşüşünü göstermesi ve ABD-Çin kısmi ticaret anlaşmasının hayata geçirilebilirliği konusunda endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 
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