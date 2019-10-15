Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor
24 dakika önce
Çin'de üretici fiyatlarının son 3 yılın en hızlı düşüşünü göstermesi ve ABD-Çin kısmi ticaret anlaşmasının hayata geçirilebilirliği konusunda endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açtı.
Çin'de üretici fiyatlarının son 3 yılın en hızlı düşüşünü göstermesi ve ABD-Çin kısmi ticaret anlaşmasının hayata geçirilebilirliği konusunda endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42
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