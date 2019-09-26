Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatlarında düşüş durdu
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Petrol fiyatlarında düşüş durdu

1 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yumuşama işaretleri ile birlikte kayıplarını durdurdu.

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Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yumuşama işaretleri ile birlikte kayıplarını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:05 
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