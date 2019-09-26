Petrol fiyatlarında düşüş durdu
1 saat önce
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yumuşama işaretleri ile birlikte kayıplarını durdurdu.
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yumuşama işaretleri ile birlikte kayıplarını durdurdu
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:05
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