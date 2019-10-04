Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor
3 saat önce
Brent petrolün varili haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06
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