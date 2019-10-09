Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin uzaması, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri ve talep endişeleri etkisiyle üst üste üçüncü günde düştü.

ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu (EIA) 2019 ve 2020 yılları için küresel petrol talebi büyüme öngörülerini düşürdü. EIA'nın aylık raporurda, 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme öngörüsü, günde 50 bin varil aşağıya çekilerek 840 bin varile, 2020 öngörüsü de günde 100 bin varil düşürülerek 1.3 milyon varile indirildi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 58.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.08 düşüşle 52.58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, uzayan ticaret gerginliklerinin risk iştahını azaltmasıyla yükselerek 1,500 doları üzerine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.44 artışla 17.955 dolardan,

altın, yüzde 0.73 artışla 1,514.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 artışla 2.572 dolardan,

platin, yüzde 1.04 artışla 899.4 dolardan ve

paladyum yüzde 0.02 artışla 1,651 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya, Cumhuriyet altını da 1,907 liraya yükseldi.