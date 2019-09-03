Petrol fiyatlarında hızlı düşüş
9 saat önce
OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.
OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14
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