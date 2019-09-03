Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatlarında hızlı düşüş
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Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

9 saat önce

OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.

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OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14 
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