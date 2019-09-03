Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.