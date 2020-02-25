"Petrol fiyatlarında istikrar için üretim kısıntısı etkili yöntem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Petrol fiyatlarında istikrar için üretim kısıntısı etkili yöntem' - Son Dakika

"Petrol fiyatlarında istikrar için üretim kısıntısı etkili yöntem"

7 saat önce

Bahreyn Petrol Bakanı Mohammed bin Khalifa üretimde kısıntıya gitmenin petrol fiyatlarında istikrar için "çok etkili" bir yöntem olduğunu söyledi.

Bahreyn Petrol Bakanı Mohammed bin Khalifa üretimde kısıntıya gitmenin petrol fiyatlarında istikrar için "çok etkili" bir yöntem olduğunu söyledi.

Covid-19 salgınının petrol üzerindeki olumsuz etkisinin çoğunlukla hava yolu ulaşımındaki gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Bakan Khalifa, salgının "kısa süreli bir olay" olduğunu ifade etti ve Covid-19'un olası olumsuz etkilerine karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC)  gerekli mekanizmelere sahip olduğunu vurguladı. Khalifa, OPEC'in bu durumun üstesinden gelebilecek gücü olduğu konusunda piyasalara güven vermesi gerektiğini de vurguladı.

OPEC'in 5-6 Mart'ta Viyana'da gerçekleşecek toplantısının ardından petrol kesintisi konusunda vereceği karar belli olacak.


Bahreyn, Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
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