"Petrol fiyatlarında istikrar için üretim kısıntısı etkili yöntem"

Bahreyn Petrol Bakanı Mohammed bin Khalifa üretimde kısıntıya gitmenin petrol fiyatlarında istikrar için "çok etkili" bir yöntem olduğunu söyledi.

Covid-19 salgınının petrol üzerindeki olumsuz etkisinin çoğunlukla hava yolu ulaşımındaki gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Bakan Khalifa, salgının "kısa süreli bir olay" olduğunu ifade etti ve Covid-19'un olası olumsuz etkilerine karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gerekli mekanizmelere sahip olduğunu vurguladı. Khalifa, OPEC'in bu durumun üstesinden gelebilecek gücü olduğu konusunda piyasalara güven vermesi gerektiğini de vurguladı.