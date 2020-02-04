Petrol fiyatlarında 'korona virüs' etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol fiyatlarında 'korona virüs' etkisi - Son Dakika

Petrol fiyatlarında 'korona virüs' etkisi

7 saat önce

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Petrol fiyatlarında 'korona virüs' etkisi, System.String[]

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünyayı tehdit eder hale geldi. Virüsün sağlıksal etkileri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanına da sıçradı. Hastalık dolayısıyla Çin'de üretimde aksamalar meydana geldi. Üretim faaliyetlerinin azalması petrol talebini de sınırladı. Koronavirüsün neden olduğu acil durumun ardından Çin'in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı. Azalan talep fiyatlamalara da yansıdı. Dün akşam ABD tipi ham petrol bir ara 50 doların da altını gördü, yeniden yükseldi. Brent petrol ün varil fiyatı 54 dolar, ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50 dolar seviyesinde bulunuyor.

"DÜŞÜK PETROL FİYATI ENFLASYON HEDEFLERİNİN TUTTURULMASINA KATKI SAĞLAR"

Uzmanlar ise petrol yaşanan fiyat düşüşlerinin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağı görüşünde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin makroekonomik dengelerine olumlu yansıyacak. Düşük petrol fiyatı öncelikle dış ticaret açığının düşürülmesine ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasına katkı sağlayacak bir gelişme. Ülkemiz doğalgazı geçmiş 6 ve 9 aylık petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına endeksli formül üzerinden ithal ettiğinden bu gelişme uzun vadede doğalgaz fiyatlarını da aşağı çeker, ama formüldeki gecikme etkisi nedeniyle üç ay sonra görülmeye başlar" dedi.

"TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT OLABİLİR"

Prof. Dr. Kumbaroğlu, bu acil durumun ne kadar devam edeceğine ve Çin'deki üretimi nasıl etkileyeceği konusunun son derece önemli olduğunu anlatarak, "Küresel markaların hemen hepsi Çin'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldılar, daralmaya gittiler. Bu noktada Türkiye'deki sanayi tesisleri ve yeni yatırımlar için de bir fırsat penceresi aralanıyor" şeklinde konuştu.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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