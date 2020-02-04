Petrol fiyatlarında 'Koronavirüs' etkisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatlarında 'Koronavirüs' etkisi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatlarında 'Koronavirüs' etkisi

6 saat önce

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

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Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı tehdit eder hale geldi. Virüsün sağlıksal etkileri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanına da sıçradı. Hastalık dolayısıyla Çin'de üretimde aksamalar meydana geldi. Üretim faaliyetlerinin azalması petrol talebini de sınırladı. Koronavirüsün neden olduğu acil durumun ardından Çin'in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı. Azalan talep fiyatlamalara da yansıdı. Dün akşam ABD tipi ham petrol bir ara 50 doların da altını gördü, yeniden yükseldi. Brent petrol ün varil fiyatı 54 dolar, ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50 dolar seviyesinde bulunuyor.


"Düşük petrol fiyatı enflasyon hedeflerinin tutturulmasına katkı sağlar"


Uzmanlar ise petrol yaşanan fiyat düşüşlerinin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağı görüşünde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin makroekonomik dengelerine olumlu yansıyacak. Düşük petrol fiyatı öncelikle dış ticaret açığının düşürülmesine ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasına katkı sağlayacak bir gelişme. Ülkemiz doğalgazı geçmiş 6 ve 9 aylık petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına endeksli formül üzerinden ithal ettiğinden bu gelişme uzun vadede doğalgaz fiyatlarını da aşağı çeker, ama formüldeki gecikme etkisi nedeniyle üç ay sonra görülmeye başlar" dedi.


"Türk firmaları için fırsat olabilir"


Prof. Dr. Kumbaroğlu, bu acil durumun ne kadar devam edeceğine ve Çin'deki üretimi nasıl etkileyeceği konusunun son derece önemli olduğunu anlatarak, "Küresel markaların hemen hepsi Çin'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldılar, daralmaya gittiler. Bu noktada Türkiye'deki sanayi tesisleri ve yeni yatırımlar için de bir fırsat penceresi aralanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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