Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!
32 dakika önce
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:50
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