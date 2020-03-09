Petrol fiyatlarında tarihi düşüş! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatlarında tarihi düşüş! - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!

32 dakika önce

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.

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Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.

Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:50 
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