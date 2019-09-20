Petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı

İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 454 liraya ve Cumhuriyet altını 1,878 liraya yükseldi.

Orta Doğu 'da gerilimlerin artmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, paladyum tarihi rekorunu kırdı.

Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.54 artışla 64.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 58.57 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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