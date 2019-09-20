Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı
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Petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı

40 dakika önce

Saudi Aramco saldırısı belirsizliğinin etkisini sürdürmesiyle petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı.

Petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı, System.String[]

–Saudi Aramco saldırısı belirsizliğinin etkisini sürdürmesiyle petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0'ye yaklaştı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.54 artışla 64.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 58.57 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin artmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, paladyum tarihi rekorunu kırdı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 artışla 17.885 dolardan,

altın, yüzde 0.35 artışla 1,511.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.29 artışla 2.616 dolardan,

platin, yüzde 0.35 artışla 945.7 dolardan ve

paladyum yüzde 1.02 artışla 1,629.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 454 liraya ve Cumhuriyet altını 1,878 liraya yükseldi.

- İstanbul

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
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