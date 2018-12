Petrol Fiyatlarının 87 Dolardan 50 Dolara Düştüğü Ortamda Yüzde 10 İndirim Komik"

Karar yazarı İbrahim Kahveci köşesinde yüzde 10'luk enerji indirimlerini değerlendirdi:Eğer sorunu teşhis edemezsek, tedavi de yapamayız.Bir başka nokta ise vatandaşa verilen müjdeler. Asgari ücret zammı bir müjde olarak görülemez. Çünkü asgari ücret maalesef daha yeni yılın ilk aylarında enflasyona karşı eriyecek.Enerji indirimleri ise zaten halen çok düşük düzeyde. Petrol fiyatlarının 87 dolardan 50 dolara düştüğü bir ortamda yüzde 10 indirim tabiri caiz ise komik kalan bir indirimdir.Elbette, doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarını geriden izliyor. O zaman zaten düşmüş olan petrol fiyatlarına göre hesap yaparak önümüzdeki 3 ay sonranın büyük indirim müjdesi belki de erkene alınarak şimdiden verilebilirdi. En azından doğalgaz-elektrik fiyatlarındaki indirim yüzde 20'nin üzerinde yapılabilirdi.Yazının tamamı için tıklayınız The post "Petrol fiyatlarının 87 dolardan 50 dolara düştüğü ortamda yüzde 10 indirim komik" appeared first on Enerji Enstitüsü