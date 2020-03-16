Petrol gerilerken altın yükseldi

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselirken petrol fiyatları talep endişesiyle yüzde 3.0'dan fazla geriledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında 153, 648 kişinin virüsten etkilendi ve 5,746 kişi yaşamını yitirdi.

Covid-19 salgınının ekonomiye "güçlü" etki yaptığına dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, turizm ve ilgili sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti.

Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısını beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiyor. Gelişmeleri önceden bilmek olanaksız" dedi.

Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 5.23 düşerek 32.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.18 düşerek 30.72 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.83 düşüşle 14.09 dolardan,

altın, yüzde 1.14 artışla 1,534.10 dolardan,

bakır, yüzde 1.70 düşüşle 2.42 dolardan,

platin, yüzde 0.82 artışla 750.00 dolardan ve

paladyum yüzde 10.64 artışla 1,669.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 314 liraya, çeyrek altın 513 liraya, Cumhuriyet altını da 2,123 liraya yükseldi.