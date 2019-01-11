Son Dakika Haberleri: Petrol güne düşüşle başladı

Petrol güne düşüşle başladı

37 dakika önce

Petrol güne düşüşle başladı, ancak ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından artan iyimserlik fiyatların daha da düşmesini engelliyor.

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Petrol güne düşüşle başladı, ancak ABD- Çin ticaret görüşmelerinin ardından artan iyimserlik fiyatların daha da düşmesini engelliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:50 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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