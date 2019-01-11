Petrol güne düşüşle başladı
37 dakika önce
Petrol güne düşüşle başladı, ancak ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından artan iyimserlik fiyatların daha da düşmesini engelliyor.
Petrol güne düşüşle başladı, ancak ABD- Çin
ticaret görüşmelerinin ardından artan iyimserlik fiyatların daha da düşmesini engelliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:50
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
Polis, Tecavüz Olayıyla İlgili Cristiano Ronaldo'dan DNA Örneği Alacak
Doktor Bircan Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı