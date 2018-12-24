Petrol hafif yükseldi ancak hala baskı altında
18 dakika önce
Petrol, ABD üretiminin düşebileceği beklentisiyle hafif yükselse de küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişeler toparlanmayı frenliyor.
Petrol, ABD üretiminin düşebileceği beklentisiyle hafif yükselse de küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişeler toparlanmayı frenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:38
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