Son Dakika Haberleri: Petrol hafif yükseldi ancak hala baskı altında

Petrol hafif yükseldi ancak hala baskı altında

18 dakika önce

Petrol, ABD üretiminin düşebileceği beklentisiyle hafif yükselse de küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişeler toparlanmayı frenliyor.

Petrol hafif yükseldi ancak hala baskı altında, System.String[]
Petrol, ABD üretiminin düşebileceği beklentisiyle hafif yükselse de küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişeler toparlanmayı frenliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:38 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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