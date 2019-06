Petrol hariç her şeyi ithal eden Katar krizi fırsata dönüştürdü

2017 yılında Suudi Arabistan 'ın liderliğinde Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 'in, terörist örgütleri desteklediği iddiasıyla her türlü ilişkisini kestiği, dünyanın en büyük sıvı doğalgaz ihracatçısı olan ancak geri kalan her şeyi ithal eden Katar , tarıma yaptığı yatırımlarla şimdi komşu ülkelere süt ihraç eder duruma geldi.Ambargonun ilk günlerinde Türkiye 'den uçaklar dolusu gıda ve süt ithal eden Katar'da seralar, tavuk ve süt çiftleri kuruldu. Ekonomik ambargonun başlamasından bir ay sonra kurulan Beledina süt çiftliği, binlerce süt ineği ithal ettikten 2 yıl sonra komşu ülkelere de süt ihraç etmeye başladı. Katar'ın süt ihtiyacının yarısını karşılayan Beledina süt çiftliği, Afganistan Yemen ve Umman'a süt ihraç ediyor. Yakında Libya 'ya da süt ihraç edilmesi planlanıyor. Ülkenin en büyük tavuk çiftliğini açan Beledina, Nisan ayında da Mazrati adında bir meyve suyu markasını piyasaya sürdü. Katar firmaları daha önce ithal ettikleri meyve ve sebze çeşitlerini kendileri yetiştirmeye başladı. 2017 yılından önce tavuk ihtiyacının yüzde 10'unu, süt ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabilen Katar şimdi ihtiyacının tamamını iç üretimle karşılıyor. Okullar, öğrencileri için 20 bin ineğin bulunduğu klimalı çiftliğin çalışmasını görmek için geziler düzenliyor.Beledina'nın sözcüsü Saba el Fadala, "Katar 5 Haziran 2017'den önceki Katar değil. Biz artık bütün ihtiyacımızı kendimizi karşılıyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok" dedi.Katar hükümet yetkilileri de mahalli üreticileri desteklediklerini belirterek, Beledina'nın hızlı gelişimiyle ambargonun Katar'ın ekonomisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.Bir başka tarım firması olan Agrico'nun idari müdürü Nasır el-Halef, seralarda klima sistemi uygulayıp yeterli serinlik sağlayarak sebze ve meyve üretiminde rekor kırdıklarını söyledi. Nasır el Halef, dışarıda sıcaklık 40 dereceyken sera içindeki ısıyı 28 derecenin altına düşürdüklerini söyledi. Halef bu sayede sebze ve meyve üretimini 3 kat artırarak günlük 15 tona çıkarmayı başardıklarını, yatırımcıların çiftliği görmeye geldiklerini söyledi. Halef, daha önce inşaata yatırım yapan firmaların artık tarıma yatırım yapmaya ilgi duymaya başladıklarını da belirtti.Belediye ve Çevre Bakanlığı yetkilisi Şeyh Falih bin Nasır el Sani, son 2 yıl içinde ülkenin sebze üretiminin yüzde 20 artarak yıllık 66 bin tona çıktığını, gelecek yıllarda artışın 20 ila 40 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.Katar, siyasi ve ekonomik boykotun başlatıldığı 2017 yılının sonuna doğru 7 milyar 400 milyon dolarlık yatırımla, bölgede merkez noktası olacak bir liman da açtı.Nüfusu 320 bin civarında, milli geliri 320 milyar dolar olan Katar, 2018'in üçüncü çeyreğinde yıllık 2,2 büyüme kaydetti. - DOHA