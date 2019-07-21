Son Dakika Haberleri: Petrol iddialarına yanıt: İran'ın yerini hiçbir ülke dolduramaz
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Petrol iddialarına yanıt: İran'ın yerini hiçbir ülke dolduramaz

41 dakika önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin kendi pazarları var" dedi.

Petrol iddialarına yanıt: İran'ın yerini hiçbir ülke dolduramaz, System.String[]
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin kendi pazarları var" dedi.
Zengene, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:37 
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