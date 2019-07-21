Petrol iddialarına yanıt: İran'ın yerini hiçbir ülke dolduramaz
41 dakika önce
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin kendi pazarları var" dedi.
İran
Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
, "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan
, Irak
ve BAE gibi ülkelerin kendi pazarları var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:37
İSTANBUL- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!