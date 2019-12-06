Son Dakika Haberleri: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil...
Son Dakika Ekonomi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil... - Son Dakika Ekonomi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil...

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil..., System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı aldı

Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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