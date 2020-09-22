Petrol-İş'te Ersin Birgül'e güven oyu - Son Dakika

Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesinin genel kurul toplantısı yapıldı. Eylül 2019'dan bu yana şube başkanlığını yürüten Ersin Birgül, delegelerden güvenoyu alarak yeni dönemin de başkanı seçildi.

Petrol İş Sendikası Bursa Şubesinin Genel Kurul toplantısı, Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve genel merkez yönetiminin de iştirakiyle Bursa Almira Otel'de yapıldı. Kongrede, dönemin şube başkanı olan Erhan Yakışan'ın genel merkez yönetimine seçilmesinden sonra yerine şube başkanı olan Ersin Birgül yeniden başkan seçildi.

Birgül, Bursa Şubesi olarak 500 üyelerden, bugün 2 binin üzerinde üyeye ulaşmış güçlü bir sendika olduklarını ifade etti. Birgül, özellikle son dönemdeki pandemi sürecinde çalışanların haklarının yok olmaması için büyük mücadeleler verdiklerini ifade etti.

Petrol İş Bursa Şubesine Ersin Birgül yeniden başkan seçildi. Bursa Şube İdari Başkan Yardımcılığına Remzi Beloğlu, Şube Mali Başkan Yardımcısı Abdullah Şengüzel, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Kadir yeni ve Zeki Demir seçildi. Petrol İş Bursa Şubesinde Denetleme Kurulu üyeliklerine Mustafa Ar, Korkmaz Kardeş, Bekir Demir seçilirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine Eyüp Esen, Mustafa Sevim, İbrahim Bektaş seçildi. - BURSA