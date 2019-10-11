Son Dakika Haberleri: Petrol istasyonunda yangın
Son Dakika Güncel Petrol istasyonunda yangın

Petrol istasyonunda yangın

7 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Petrol istasyonunda yangın, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Köprübaşı mevkisindeki akaryakıt istasyonuna yanaşan benzin yüklü 72 AH 706 plakalı tanker, yükünü yakıt tankına boşalttığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tankerden yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün istasyonu kapladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol istasyonunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]