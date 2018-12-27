Son Dakika Haberleri: Petrol İstasyonundaki Çıkan Yangın Söndürüldü

Petrol İstasyonundaki Çıkan Yangın Söndürüldü

4 dakika önce

Petrol istasyonundaki çıkan yangın söndürüldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydan geldi.

Petrol İstasyonundaki Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Petrol istasyonundaki çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydan geldi. İddiaya göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:10 Kaynak: İHA

Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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