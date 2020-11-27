Petrol ithalatı eylülde yüzde 14 arttı - Son Dakika

Petrol ithalatı eylülde yüzde 14 arttı

27.11.2020 10:07
Petrol ithalatı eylülde yüzde 14 arttı, System.String[]

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 4 milyon 499 bin 45 tona yükseldi.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 4 milyon 499 bin 45 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 26,7 artışla 3 milyon 411 bin 532 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 239 bin 794 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 773 bin 840 tonla Rusya ve 504 bin 279 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 10,5 düşüşle 900 bin 989 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 4 milyon 499 bin 45 tona ulaştı.

Bu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şahsi araç kullanımının yaygınlaşması, yurt içi piyasada petrol ürünleri satışlarının artmasında etkili oldu. Bu durum ithalattaki yükselişe de yansıdı.

Eylülde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 240 bin 118 ton olurken, motorin satışları da yüzde 11,8 artışla 2 milyon 449 bin 609 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 2 milyon 815 bin 397 tona ulaştı.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 48 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,7 azalarak 192 bin 161 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlar ve havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82 düşüşle 34 bin 709 ton oldu. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 13,4 azalışla 200 bin 776 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 14,9 azaldı ve 182 bin 426 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 48,9 azalışla 670 bin 699 tona geriledi.

Motorin üretimi artış gösterdi

Motorin türleri üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artışla 1 milyon 483 bin 571 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 16,7 azaldı ve 383 bin 820 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 63,5 düşüşle 223 bin 233 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 56 düşüşle 50 bin 408 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 5,6 azalarak 3 milyon 22 bin 832 tona geriledi.

Havacılık, Motorin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı eylülde yüzde 14 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek Otobüs şoföründen ilginç korona önlemi: Yasaklı koltuklara 5 litrelik bidon bağladı Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda koltuğa 5 farklı isim oturdu, altıncısı yolda Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı         
09:16
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi         
08:18
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi         
07:30
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti         
00:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 10:17:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ithalatı eylülde yüzde 14 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei