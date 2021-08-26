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Petrol ithalatı haziranda yüzde 43,2 arttı - Son Dakika

Petrol ithalatı haziranda yüzde 43,2 arttı

26.08.2021 12:42
Petrol ithalatı haziranda yüzde 43,2 arttı, System.String[]

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 artarak 3 milyon 992 bin 160 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 artarak 3 milyon 992 bin 160 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 73 arttı ve 2 milyon 855 bin 62 tona çıktı.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 11 artışla 7 bin ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 artışla 3 milyon 992 bin 160 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 135 bin 338 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 985 bin 868 bin 330 tonla Rusya ve 344 bin 234 tonla Kazakistan izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve petrol ürünleri tüketimi ve satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, petrol ithalatı ve tüketiminin bu yıl haziranda geçen yılın aynı ayına göre önemli ölçüde artış göstermesine neden oldu.

Benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 260 bin 952 tona, motorin satışları ise yüzde 7,7 artarak 2 milyon 342 bin 188 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 10 artışla 2 milyon 729 bin 398 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 161,7 arttı

Geçen yıl salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörü durma noktasına gelirken, havacılık yakıtları ihracatı ve tüketimi büyük düşüş göstermişti. Seyahat kısıtlarının hafiflemesi ve turizmin canlanmasıyla havacılık yakıtları ihracatında toparlanma başladı. Havacılık yakıtları ihracatı haziranda yüzde 67,3 artarak 226 bin 694 tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 203 artışla 124 bin 390 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 334 artışla 198 bin 650 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 316,5 azalışla 266 bin 13 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yüzde 161,7 arttı ve 1 milyon 8 bin 505 ton olarak hesaplandı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 39,8 büyüme

Motorin türleri üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artışla 1 milyon 563 bin 755 ton, benzin türleri üretimi yüzde 96,4 yükselişle 408 bin 594 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 101,6 artışla 278 bin 91 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 679 artışla 88 bin 272 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,8 artışla 3 milyon 173 bin 133 tona çıktı.

Havacılık, Motorin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı haziranda yüzde 43,2 arttı - Son Dakika Ekonomi


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