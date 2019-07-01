Petrol ithalatı nisanda yüzde 15,35 arttı
44 dakika önce
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona çıktı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13
'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona çıktı.
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