Son Dakika Haberleri: Petrol ithalatı nisanda yüzde 15,35 arttı
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Petrol ithalatı nisanda yüzde 15,35 arttı

44 dakika önce

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona çıktı.

Petrol ithalatı nisanda yüzde 15,35 arttı, System.String[]
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13 
Türkiye, Ekonomi
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