Petrol ithalatı ocakta arttı
47 dakika önce
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:22
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