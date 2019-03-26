Son Dakika Haberleri: Petrol ithalatı ocakta arttı

Petrol ithalatı ocakta arttı

47 dakika önce

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.

Petrol ithalatı ocakta arttı, System.String[]
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:22 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu İngiltere 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol ithalatı ocakta arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]