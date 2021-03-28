Petrol ithalatı ocakta yüzde 24,7 azaldı - Son Dakika

Petrol ithalatı ocakta yüzde 24,7 azaldı

28.03.2021 11:49
Petrol ithalatı ocakta yüzde 24,7 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 654 bin 30 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 654 bin 30 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2021 Ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı, yüzde 31,6 azalarak 1 milyon 834 bin 681 tona düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini olumsuz etkileyerek ithalatın düşüşünde etkili oldu.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 1,6 düşüşle 655 bin 860 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Bu dönemde en fazla petrol ithalatı 688 bin 866 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 604 bin 496 tonla Irak ve 289 bin 589 tonla Kazakistan izledi.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 654 bin 30 ton oldu.

Bu dönemde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 155 bin 615 ton, motorin satışları da yüzde 5 düşüşle 1 milyon 694 bin 93 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları ise söz konusu dönemde yüzde 8 azalışla 1 milyon 963 bin 135 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 36 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 67 azalarak 145 bin 414 tona düştü. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 36,4 düşüşle 39 bin 430 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 3,2 azalışla 263 bin 209 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 52,2 azalışla 123 bin 416 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 36 azaldı ve 727 bin 133 ton olarak hesaplandı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 20,1 düşüş

Motorin türleri üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düşüşle 1 milyon 189 bin 63 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 34,7 azalarak 270 bin 395 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 63,3 düşüşle 191 bin 897 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 1,2 azalarak 18 bin 94 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 20,1 azalarak 2 milyon 300 bin 906 tona geriledi.

Havacılık, Motorin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı ocakta yüzde 24,7 azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 12:44:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ithalatı ocakta yüzde 24,7 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei