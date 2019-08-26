Petrol iyimser havayla toparlandı: brent 59.76 dolar

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin çözüm bulabileceğine ilişkin iyimserliğe bağlı olarak toparlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in Washington'a anlaşmazlıkların çözümü için çağrı yaptığını ve bu çağrı ile Çin'in "bir anlaşma yapmak istediğini" ilk kez hissettiğini vurguladı.

Gelişmeler üzerine, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.81 artışla 59.76 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.89 artışla, varil başına 54.64 dolara yükseldi.

ABD ile Çin ticaret savaşında yükselen gerilimin, küresel ekonomide durgunluk endişesini artırmasıyla, erken saatlerde petrol fiyatları düşerken, altın yeniden yükselişe geçmişti. Brent ham petrolünün varil fiyatı 58.24 dolara kadar gerilerken, yeniden 1,500 doların üzerine yükselen 1 ons altın da 1,554 doları gördü.

ABD ile Çin'in ithal ürünlere uyguladıkları gümrük vergilerinde misilleme yapmaları, küresel hisse fiyatlarını da aşağıya çekince, güvenli liman altına talep yeniden canlandı.

- İstanbul