Petrol kayıplarının bir bölümünü geri aldı

Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisine odaklandığı emtia piyasalarında, üretim kısıntısının desteğinde, önceki kayıplarının bir bölümünü geri aldı.
Başta ABD olmak üzere, Covid-19 pandemisine ilişkin artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleriyle petrol fiyatları, üretim kısıntılarına karşın bir süredir düşüyordu.
Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.07 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas hampetrolünün varil fiyataı da yüzde 0.44 artışla 38.66 dolara yükseldi.