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Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı - Son Dakika

Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı

07.06.2021 11:02
Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı, System.String[]

Petrol Ofisi, akaryakıt pazarındaki küçülmeye rağmen satış tonajını ve pazar payını artırdığını duyurdu.

Petrol Ofisi, akaryakıt pazarındaki küçülmeye rağmen satış tonajını ve pazar payını artırdığını duyurdu. Petrol Ofisi, 2020 yılında 26 milyon 372 bin 288 ton olarak gerçekleşen pazarda, 6 milyon 223 bin 952 tonluk satış ile pazar payını yüzde 23,60'a taşıdığını bildirdi.

Pandemi koşullarında da Türkiye'ye hizmet etmeye ve katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Pandemi koşullarına rağmen elde ettiğimiz bu yılki liderliğimizin özel başka bir önemi daha var. Çünkü 2015 yılında 2 bin 300 istasyonla elde edilen pazar payını, 2020 yılında çok daha az, ortalama bin 800 civarındaki istasyon sayımızla elde ettik" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2020 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan '2019 ve 2020 Yıllarında Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması' tablosuna göre, 2019 yılında yaklaşık 26,8 milyon ton olan pazar büyüklüğü, 2020 yılında pandeminin de etkisyle yüzde 1,37 daralarak, yaklaşık 26,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

"PAZAR PAYI YÜZDE 23,60'A YÜKSELDİ"

Raporda yer alan 'Lisans Sahiplerine Göre Yurtiçi Satış Miktarları' tablosunda yer alan verilere göre Petrol Ofisi'nin, 2019 yılında yaklaşık 6 milyon ton olan satış miktarını, pazardaki daralmaya rağmen arttırarak 2020 yılında 6.2 milyon tona ulaştırdığı belirtildi. Böylece Petrol Ofisi, 2019 yılında yüzde 22,47 olan pazar payını da yüzde 23.60'a yükselterek, sektördeki geleneksel liderliğini pekiştirerek sürdürdü.

"TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Petrol Ofisi'nin 1941 yılında ilk kuruluş amacının, 2'nci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarında Türkiye'nin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz, tam 80 yıldır da her koşulda Türkiye'ye hizmet etmeye, geleceğine katkı sağlamaya aralıksız devam etmiştir ve edecektir. Bu ruhu ve felsefeyi koruyan ve ülkemize hizmet etmeyi, katkı sağlamayı görev olarak addeden bir şirketiz. İçinde bulunduğumuz küresel pandemi koşullarında, bir yandan her türlü tedbiri almak, diğer yandan zorlu şartlar altında işinizi layığı ile sürdürmek önemli. Ancak bunu hem tedbirler hem de iş açısından örnek olacak şekilde yapmak da, sektör liderinin sorumluluğudur. İşte Petrol Ofisi olarak biz de bunu yapacak güce, büyüklüğe, azme ve ruha sahibiz."

"TSE KOVID-19 SERTİFİKASINA SAHİP SEKTÖRDEKİ TEK ŞİRKETİZ"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Pandeminin ilk gününden bu yana belirtilen tüm tedbirleri, uygulamaları harfiyen hayata geçirdik. Nitekim Genel Müdürlüğümüz, 7 akaryakıt terminalimiz, 1 LPG terminalimiz, 18 hava ikmal ünitemiz ile 76 akaryakıt istasyonumuz 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ile sertifikalandırıldı. Madeni yağ fabrikamız da 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı. Üstelik tüm sertifikaları, değerlendirmelerde '0 bulgu -tam not' ile aldık. Türkiye'de bu çapta ve bütün tesisleri TSE COVID-19 sertifikasına sahip sektördeki tek şirketiz. Öte yandan, İTÜ Çekirdek iş birliğimiz kapsamında Kovid-19 ile mücadeleye yönelik 'dezenfeksiyon teknolojileri', 'yeni nesil tanı kitleri' ve 'yapay zeka teknolojileri'nden oluşan 11 projeyi destekledik" ifadelerine yer verildi.


Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı
Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı

Petrol Ofisi, Akaryakıt, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, pazar payını yüzde 23,60'a taşıdı - Son Dakika Ekonomi


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