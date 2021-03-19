Petrol Ofisi, akaryakıt alanında "Yılın İtibarlısı" seçildi

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde halk jürisi tarafından akaryakıt kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye genelinde 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze ve 50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nün saha araştırması sonuçlandı.

Bu araştırma kapsamında "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde Petrol Ofisi, akaryakıt kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Beril Alakoç, bu ödüllerin alanındaki tek değerlendirme olmasının yanı sıra pazarlamanın tüm alanlarındaki performansları kapsaması ve seçimin de halk jürisi tarafından yapılmasının çok değerli olduğunu belirtti.

Alakoç, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok zor geçen 2020'de "Yılın İtibarlısı" ödülünü almak, attığımız adımların doğruluğunu ortaya koyuyor. Yaptığımız bu çalışmaların, odaklandığımız müşterilerimiz nezdinde de kabul görüp, ödüllerle taçlanması, bizler için hem gurur ve sevinç hem de ilerisi için motivasyon kaynağı oldu. Dolayısıyla Petrol Ofisi, önümüzdeki süreçte de müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışıyla "Halkın İtibarlısı" olmaya devam edecektir. Başta Petrol Ofisi ekibi ve ajanslarımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum."