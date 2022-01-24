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Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi - Son Dakika

Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi

24.01.2022 10:50
Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi

Türkiye'de yıl içinde itibarını en çok arttıran marka ile paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, akaryakıt kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' yine Petrol Ofisi oldu.

Türkiye'de yıl içinde itibarını en çok arttıran marka ile paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, akaryakıt kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' yine Petrol Ofisi oldu. Halk jürisi tarafından markaların pazarlamanın tüm alanlardaki performanslarının değerlendirmesi sonucu verilen bu prestijli ödülü son dört yılda üçüncü defa alan Petrol Ofisi, bu alanda da başarılarını istikrarla devam ettirdi.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi AKADEMETRE iş birliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması tamamlandı. 12 ilde, bin 200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ile bu başarının paydaşları olan reklam, dijital ajanslar, medya planlama ve halkla ilişkiler şirketleri belirlendi. 70'e yakın kategoride, 16 farklı kriter üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, 2021 yılının 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'ni kazanlar da belli oldu. Halk jürisi tarafından 'Yılın İtibarlısı' seçilen markalar, 20 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldı.

2021'DE DE SEKTÖRÜNÜN İTİBARLISI OLDU

Alanındaki ilk ve tek ödül organizasyonu olan 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Petrol Ofisi bir kez daha akaryakıt kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' seçildi. 2018'in ardından 2020 ve 2021 yıllarında akaryakıt sektörünün en itibarlısı seçilen Petrol Ofisi, böylece son dört yılda üç defa bu ödülü alarak, istikrarlı başarısını kanıtlamış oldu.

"MÜŞTERİLERİMİZ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLMEK APAYRI BİR MUTLULUK"

Bu yıl 8'incisi düzenlenen bu prestijli araştırmada; son dört yılda üç kez ve üstü üste ikinci kez akaryakıt kategorisinin 'Yılın İtibarlısı' seçilmekten duydukları mutluluğu vurgulayan Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven şunları söyledi:

Hiç şüphesiz, müşterisine iyi ürünleri ve hizmetleri sunma hedefiyle çalışan bir markanın müşteriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmesi çok değerli ve anlamlıdır. Biz de Petrol Ofisi olarak, lideri olduğumuz akaryakıt sektöründeki hizmet anlayışımızın bizzat halk jürisi tarafından ödüllendirilmesinden, özel bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu ödül bir anlamda da; ürün ve hizmet kalitemizin, müşterilerimiz nezdinde bulduğu karşılığın da somut bir göstergesidir.

Petrol Ofisi'nin, 2018 ve 2020'nin ardından bu yılda da yine akaryakıtın 'En İtibarlısı' seçilmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı şahsım ve kurumum adına tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Petrol Ofisi olarak ödüllerle başladığımız 2022 yılında da yine müşteri odaklı bir yaklaşımla; başarılı ürün, hizmet ve uygulamalarımıza devam edeceğiz."


Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi
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Marketing Türkiye, Petrol Ofisi, Akaryakıt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe bir kez daha 'Yılın İtibarlısı' seçildi - Son Dakika
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