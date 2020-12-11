Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma - Son Dakika

Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma

11.12.2020 10:43
Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma, System.String[]

Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi müşterilerinin, VavaCars ile yapılan işbirliği sayesinde araç satış süreçlerini kolaylıkla ve güvenle yürütebilecekleri açıklandı.

Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi müşterilerinin, VavaCars ile yapılan işbirliği sayesinde araç satış süreçlerini kolaylıkla ve güvenle yürütebilecekleri açıklandı.

Petrol Ofisi Automatic Filo Yönetimi müşterilerinin artık öz mal filo araçlarının satışını da Petrol Ofisi'nin kardeş şirketi olan araç ticareti platformu VavaCars ile kolayca yapabilecekleri açıklandı. Verilen bilgiye göre, bunun için AutoMatic Filo müşterilerinin sadece Petrol Ofisi web sitesinden form doldurmaları yeterli. Formun ardından araç ticareti platformu temsilcileri en kısa sürede filo firması yetkililerine direkt ulaşarak işlemleri başlatacak. Bu işbirliği sayesinde, söz konusunu marka müşterilerinin filo araç satış süreci hızlı ve sunulan özel çözümler ile avantajlı hale gelecek.

Konuyu değerlendiren Petrol Ofisi Filo Kıdemli Müdürü Tolga Süner, "Filo müşterilerimize akaryakıt tedariği ve yönetiminde sağladığımız hızlı, güvenilir, rahat ve ayrıcalıklı hizmet kalitemizi, araçlarının satış aşamasında da grup şirketimiz VavaCars ile sürdüreceğiz" dedi.

VavaCars İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Tuluy Noyan ise şöyle konuştu: "Şirket olarak müşterilerimize sunduğumuz deneyimi her şeyin üzerine tutuyoruz. Petrol Ofisi'nin filo müşterilerine, akaryakıt yönetiminde sağladığı kazançlı ve ihtiyaca yönelik sunduğu etkin çözüm kalitesini, filo satış sürecinde de biz sürdürerek yanlarında olacağız. Şirketin müşterilerine en iyi hizmeti vermekten gurur ve mutluluk duyacağız" dedi.

Verilen bilgiye göre, ikinci el araç sektörüne Mart 2019'da giriş yapan VavaCars, filo müşterilerinin araç satış süreçleri uzman yetkililer ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile özel olarak yürütülüyor. Normal şartlarda uzun süren satış sürecinin zorlukları şirket ile tamamen ortadan kalkmış oluyor. Hızlı yürütülen noter işlemleri ve ödeme süreci ile filo müşterilerinin risksiz satış yaptığı vurgulandı. - İSTANBUL

Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma
Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma

Petrol Ofisi, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araç satışında kolaylık sağlayan anlaşma - Son Dakika


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