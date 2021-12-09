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Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek - Son Dakika

Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek

09.12.2021 10:32
Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun geleceğine sahip çıkmak amacıyla yeni bir dönüşüm hareketi başlattığını duyurdu.

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun geleceğine sahip çıkmak amacıyla yeni bir dönüşüm hareketi başlattığını duyurdu. İş birliği kapsamında seçili istasyonlarda kurulan özel noktalarda biriktirilecek kullanılmış yemeklik yağlar, lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcılar tarafından toplanıp, geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor. Böylece hem temiz su kaynaklarının korunması hem de ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapılan araştırmalara göre, her 1 litre kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 milyon litrelik içme suyunu kirletebiliyor. Türkiye'de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor ve bunun kızartma yağları gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 kişiden 90'ı lavaboya dökerek atıyor.

İSTASYONLARDA TOPLANACAK KULLANILMIŞ YEMEKLİK YAĞLAR BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

"Suyun geleceği için kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi'ne" çağrısı yapılan proje kapsamında hem duyarlı vatandaşların katılımı hem de toplama kolaylığı açısından, yaşam alanlarına yakın şehir içi istasyonlar seçildi. Proje kapsamında tüketiciler kullanılmış yemeklik yağlarını, biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte seçili Petrol Ofisi istasyonlarında özel olarak oluşturulan toplama noktalarına atabilecekler. Bu noktalarda biriken yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile düzenli olarak toplanarak, sonraki süreçte biyodizele dönüştürülecek.

TOPLANAN YAĞLARLA, YAKLAŞIK 2.2 MİLYON KİŞİNİN İÇME SUYUNUN TEMİZ KALMASI SAĞLANACAK

Petrol Ofisi'nin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması hedefleniyor. Petrol Ofisi istasyonlarında toplanacak kullanılmış yemeklik yağlarla yaklaşık 2,2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak. Öte yandan toplanacak yağların biyodizele dönüştürülmesi ile hem karbon salınımı hem de ülke ekonomisine ikincil kazanımlar da sağlanacak.

"GELECEĞE KATKI SAĞLAMAK, EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR"

Petrol Ofisi'nin bu topraklarda doğmuş ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak attığı her adımda müşterisine, topluma, bayi ve paydaşlarına fayda üretmeyi, katkı sağlamayı hedeflediğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Milli değerler üzerine kurulmuş bir şirket olarak, bulunduğu sektörlerin lideri olarak, Türkiye'nin en büyük 3 şirketinden biri olarak 'geleceğe katkı sağlamak' da, en önemli hedeflerimiz arasındadır. Biyodizel Sanayi Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de, bu temel yaklaşımımızın güzel bir örneğidir. Bugün dünya gündeminin büyük bölümünü her ne kadar pandemi kaplasa da temiz su konusu küresel çapta en önemli sorunlardan biridir. Biz, 'Petrol Ofisi istasyonları, birer hizmet merkezidir' diyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme de hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"DÖNGÜSEL EKONOMİ ALANINDA ÖRNEK BİR PROJE"

Evlerde biriktirilen kullanılmış yemeklik yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanacağını dile getiren Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, projenin döngüsel ekonomi alanında örnek olacağını belirtti. Selçuk Borovalı sözlerine şöyle devam etti:

"Biyodizel Sanayi Derneği ve Petrol Ofisi iş birliği ile hayata geçecek proje ile toplanacak bitkisel atık yağlar, biyodizele dönüştürüldükten sonra ithal ikamesi yaratacak. Türkiye'nin ulaşımında karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına imkan tanıyacak. Ülkemizin sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşacağımız bu süreçte, çevre ve insan sağlığının korunmasına da katkı sağlanacak. Proje ile bir seferberlik başlatıyoruz ve ülke çapında yaygınlaşmasını hedefliyoruz."


Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek
Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek
Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek
Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek

Petrol Ofisi, geri dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarda dönüştürülecek - Son Dakika


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