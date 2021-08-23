Petrol Ofisi, Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde 3 ödül aldı

Petrol Ofisi, insan kaynakları alanındaki en prestijli küresel değerlendirmelerden biri olan Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021'de iki farklı programı ile 3 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları alanındaki başarıların ödüllendirildiği küresel ödül programında başvurular, Brandon Hall Group kıdemli analistleri ve yönetim ekibi ile alanlarında öne çıkmış uzmanlardan oluşan bağımsız uluslararası bir jüri tarafından, 'ihtiyaca uygunluk', 'programın tasarımı', 'işlevsellik', 'yenilik' ve 'genel olarak ölçülebilir faydalar' gibi kriterler altında değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmede iki farklı programı ile 3 ödül birden alan Petrol Ofisi'nin 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı 'Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı' ve 'En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı' kategorilerinde Altın Ödül'e layık görüldü. Petrol Ofisi'nin, tüm insan kaynakları süreçlerini online'a taşıdığı 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' de, 'Eşsiz ve Yenilikçi İK Programı' kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021 kazananlarına ödülleri, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde ABD, Florida'da gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı 2022'de düzenlenecek özel bir törenle verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Neslihan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zor koşullardan en çok etkilenen alanlardan birinin de insan kaynakları olduğunu kaydetti.

Bu zorlu sürecin insan kaynaklarının her zamankinden daha çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler oluşturmasını gerektirdiğini ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak salgın süreci, aynı zamanda şirketlerin İK alanındaki altyapısı, gücü, kabiliyeti, yaratıcılığı gibi tüm yetkinliklerini de öne çıkardı, daha görünür kıldı. Ayrıca şirketlerin sahip oldukları kurumsal değerler de bu hassas süreçte büyük rol oynadı. Petrol Ofisi olarak süreç içinde yaptığımız tüm çalışmalarda, çok başarılı çıktılar aldık. Her kademedeki mevcut ve gelecekteki çalışma arkadaşlarımız, İK uygulamalarımıza olağan dönemlerin de üstünde yoğun bir ilgi gösteriyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu başarılarımızın birer parçası olan, sektörümüzün ilk online staj programı Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım ve tamamen iç kaynaklarla yaratılan İK İş Akışı Sistemi; PratİK'in, böylesine prestijli uluslararası bir ödül programında da üç ayrı ödül ile taçlandırılması, bizler için önemli gurur ve motivasyon kaynağı oldu."