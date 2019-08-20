Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi, DAKSAR'a yakıt sponsoru oldu
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Petrol Ofisi, DAKSAR'a yakıt sponsoru oldu

1 saat önce

Petrol Ofisi'nin, Denizde Arama Kurtarma (DAKSAR) kuruluşunun yakıt sponsoru olduğu bildirildi.

Petrol Ofisi, DAKSAR'a yakıt sponsoru oldu, System.String[]
Petrol Ofisi'nin, Denizde Arama Kurtarma (DAKSAR) kuruluşunun yakıt sponsoru olduğu bildirildi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sonra denizde en fazla kurtarma operasyonu gerçekleştiren DAKSAR'ın Petrol Ofisi'nin desteğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşarak, daha etkin bir şekilde denizlerde hayat kurtarmaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, DAKSAR'la iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Petrol Ofisi olarak çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak gücümüzü aldığımız bu topraklardaki insanların refahını, sağlığını, mutluluğunu artırmanın, güvence altına almanın sorumluluğunu üstlenmeyi görev sayıyoruz. Bu iş birliği ile insanlarımız kendilerini daha güvende hissederek denize açılmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Denizciler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Argıç da " Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden Petrol Ofisi, verdiği bu destekle denizdeki insanlarımızın daha çok güvende olması için büyük katkı sağladı. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı..
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Petrol Ofisi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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