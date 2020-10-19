Petrol Ofisi, İDO'nun yakıt tedarikçisi oldu - Son Dakika

Petrol Ofisi, İDO'nun yakıt tedarikçisi oldu

19.10.2020 11:05
Petrol Ofisi, İDO'nun yakıt tedarikçisi oldu, System.String[]

Akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinde faaliyet gösteren Petrol Ofisi, deniz yakıtlarındaki markası PO Marine ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İDO) yakıt tedarikçisi oldu.

Akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinde faaliyet gösteren Petrol Ofisi, deniz yakıtlarındaki markası PO Marine ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İDO) yakıt tedarikçisi oldu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin İDO ile yakıt tedariği anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Şirketin deniz yakıtlarındaki markası PO Marine ile İDO bünyesindeki deniz araçlarına 3 yıl boyunca yakıt ikmali sağlayacağı belirtilen açıklamada, İDO'nun 51 gemisiyle yılda 35 milyondan fazla yolcu ve 11 milyonun üzerinde araç taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmayla Petrol Ofisi ve İDO müşterilerine değer katacak kampanya ve hizmetlerin hayata geçirileceği belirtilerek, "Türkiye'nin tüm limanlarında gemilere yakıt sağlayabilen PO Marine, Hopa'dan İskenderun'a sahil şeridin boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu, 15 adet barç, ülkenin en büyük kara tanker filosu ve uzman insan kaynağıyla her türlü bölge, iskele ve hava koşullarında ikmal yapabilme gücüne sahip. PO Marine, 3 adet barç, 15 adet kara tankeri ve uzman çalışanlarından oluşan özel bir ekip ile İDO'nun deniz araçlarına, yılın 365 günü 7/24 kesintisiz yakıt ikmali sağlayacak." denildi.

PO Marine'in halihazırda İstanbul Şehir Hatları, TURYOL, SS Erdek başta olmak üzere yolcu ve araç taşımacılığı yapan birçok önemli firmaya yakıt ikmal hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, yılda ortalama 50 binin üzerinde gemi ve tekneye yaklaşık 220 milyon litrelik yakıt satışı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, PO Marine'in, transit pazarda ise yılda yaklaşık 6 bin gemiye, 600 bin tonun üzerinde yakıt satışı yaptığı ve yılda yaklaşık 1 milyon metreküp toplam satışıyla denizcilik yakıtları pazarında liderliği üstlendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Genel Müdürü Murat Orhan, İDO olarak sektörünün lideri Petrol Ofisi ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin operasyonlarına güç katacağına inandıklarını ifade ederek, "Yüksek kalite hizmetimizi daha yukarı taşıyacak bu işbirliğiyle gelenekselleşen başarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Petrol Ofisi müşterileri ile İDO yolcularını avantajlı kampanyalarda buluşturacağız. Petrol Ofisi ile iş birliğimizi önümüzdeki yıllarda da hizmetlerimize değer katacak şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç da İDO'nun önemli bir operasyon derinliğine sahip olduğunu belirterek, "Biz de benzersiz altyapımız, tecrübemiz, kabiliyetimiz ve uzman çalışanlarımızla İDO'nun bu dinamik operasyonuna, her koşulda aralıksız mükemmel hizmet ve kaliteli ürün ikmali gerçekleştireceğiz. İDO ile iş birliğimizi daha da geliştirmeyi, müşterilerimize değer katacak kampanya ve hizmetler ile daha uzun yıllar sürdürmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Petrol Ofisi, Akaryakıt, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, İDO'nun yakıt tedarikçisi oldu - Son Dakika Ekonomi

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